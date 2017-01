Plauen: Drei Schwäne im Teich eingefroren - Rettungsaktion

erschienen am 08.01.2017



Plauen. Eisige Temperaturen sind Samstagnacht drei Schwänen zum Verhängnis geworden. Ein Teich an der Äußeren Reichenbacher war zugefroren - die Schwäne saßen fest. Eine Passantin alarmierte die Feuerwehr, die mit der Polizei anrückte. Die Tiere konnten befreit werden. Ein Schwan verletzte sich jedoch am angrenzenden Maschendrahtzaun. Er wurde in Obhut genommen, bis der tierärztliche Notdienst den Fall übernahm. (fp)