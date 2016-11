Plauen: Führerscheinloser verursacht Unfall mit 40.000 Euro Sachschaden

erschienen am 18.11.2016



Plauen. Ein führerscheinloser 33-Jähriger hat am Freitagmorgen in Plauen einen Unfall mit 40.000 Euro Sachschaden verursacht. Laut Polizei wurde dabei ein Mazda-Fahrer schwer verletzt. Der 33-Jährige war mit einem Kia auf der Reichenbacher Straße unterwegs und wollte einen Fahrschul-Lkw überholen. Dabei übersah er jedoch, dass vor ihm ein ebenfalls 33-Jähriger mit einem Mazda nach links auf die Moorstraße abbiegen wollte. In der Folge fuhr der Kia-Fahrer auf den Mazda. Der Kia wurde gegen den Lkw geschleudert.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Kia-Fahrer keinen Führerschein hatte und das Auto auch ohne Wissen der Halterin benutzte. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Zudem musste eine Ölwehr am Unfallort eine 30 Meter lange Ölspur beseitigen. Für den Mazda und den Kia mussten Abschleppwagen organisiert werden; die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. (fp)