Plauen: Gasleitung angebohrt - mehrere StraÃŸen gesperrt

Plauen: Gasleitung angebohrt - mehrere Straßen gesperrt

erschienen am 02.10.2016



Plauen. Wegen einer angebohrten Gasleitung sind am Samstagnachmittag mehrere Straßen in der Plauener Innenstadt gesperrt worden. Eine Firma hatte mehrere Bohrungen vorgenommen und dabei die Leitung getroffen. Anwohner der Straßberger Straße rochen Gas und wählten den Notruf. Etwa 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sperrten die Straßberger Straße, Marienstraße, Gartenstraße, An der Rosentreppe, Trockentalstraße sowie den Mühlberg. Ein Schlüsseldienst öffnete einige Bürogebäude, die Feuerwehr nahm Gasmessungen vor. Eine Tankstelle an der Trockentalstraße wurde kurzzeitig geschlossen. Kurz vor 22 Uhr war der Schaden behoben - die Sperrungen konnten wieder aufgehoben werden. (fp)