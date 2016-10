Plauen: Hund beißt 73-Jährige in Unterschenkel

erschienen am 26.10.2016



Plauen. Eine 73-Jährige ist am Dienstag im Plauener Ortsteil Bahnhofsvorstadt von einem Hund in den rechten Unterschenkel gebissen worden. Laut Polizei lief die Seniorin gegen 15.30 Uhr auf der Bahnhofstraße in Höhe der Kolonaden an einem Hund vorbei, als dieser unvermittelt auf sie los ging.

Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Rettungsstelle, wo sie ambulant behandelt wurde. Der 29-jährige Hundehalter hatte keinen gültigen Impfnachweis für seinen Vierbeiner. Eine Anzeige wurde erstattet. (fp)