Plauen: Kind rennt auf Straße und wird bei Unfall schwer verletzt

erschienen am 17.05.2017



Plauen. Ein vierjähriges Mädchen ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Plauen schwer verletzt worden. Gegen 17 Uhr war ein 63-Jähriger mit seinem Opel auf der Dobenaustraße in Richtung Neundorfer Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung Schießberg lief das Kind plötzlich vom rechten Fußweg auf die Straße. Der Opelfahrer versuchte zu bremsen und auszuweichen. Er konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Das Mädchen wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme führte die Polizei bei dem Mann einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 0,48 Promille ergab. (fp)