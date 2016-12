Plauen: Mann bei Streit mit Messer verletzt

erschienen am 14.12.2016



Plauen. Bei einem Streit am Dienstagabend in Plauen ist ein Mann von einem anderen mit einem Messer verletzt worden. In Lebensgefahr schwebt das Opfer nicht. Wie die Polizei informierte, waren die zwei 18-jährigen afghanischen Asylbewerber in einer Gemeinschaftsunterkunft an der August-Bebel-Straße aneinandergeraten.

Beide standen unter starkem Alkoholeinfluss. Der Verletzte wurde den Angaben zufolge ambulant behandelt. (fp)