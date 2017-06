Plauen: Mann mit Messer bedroht - Frau beraubt

erschienen am 08.06.2017



Plauen. Zwei Unbekannte haben am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr an der Dürerstraße in Plauen einen 32-Jährigen mit einem Messer bedroht und sein Handy gefordert. Der Geschädigte konnte samt seinem Telefon flüchten und wurde nicht verletzt, meldete die Polizei am Donnerstag. Die Fahndung blieb erfolglos. Einer der Täter war laut Beschreibung ca. 1,70 Meter groß, hatte kurzes schwarzes Haar und trug ein schwarzes T-Shirt und eine lange Hose. Der zweite Mann war etwas kleiner, hatte kurzes, braunes Haar und trug einen Kinnbart. Bekleidet war er mit brauner Jacke und blauen Jeans.

Wenige Stunden zuvor wurde eine 49-Jährige ebenfalls in Plauen Opfer eines Raubs. Als sie gegen 18.45 Uhr den Hintereingang eines Hauses an der Oheimpassage aufschloss, wurde sie von zwei vermutlich männlichen Jugendlichen geschubst und ihr die Handtasche entrissen. Die Unbekannten rannten in Richtung Herrenstraße davon. Die Frau erlitt einen Schock. Ein Ehepaar fand die Tasche kurz nach der Tat auf der Rathausstraße und händigte sie der 49-Jährigen aus. Eine weitere Finderin gab ca. eine Stunde später die Geldbörse ab, allerdings ohne Bargeld.

Die Polizei in Plauen bitte in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 03741 140. (fp)