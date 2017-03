Plauen: Mann zückt bei Streit mit Mitbewohnern Küchenmesser

erschienen am 09.03.2017



Plauen. Ein 24-Jähriger hat am späten Mittwochabend seine Mitbewohner mit einem Küchenmesser leicht verletzt. Zudem soll er sie mit Fäusten geschlagen haben. Eine ärztliche Behandlung war für den verletzten 27- und 31-Jährigen nicht nötig, teilte die Polizei mit. Die Gründe, weshalb der Streit in der Wohnung an der Hölderinstraße eskalierte, sind nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (fp)