Plauen: Mutmaßlicher Dieb versprüht Reizgas

erschienen am 23.02.2017



Plauen. Bei seinem Versuch, einem Veranstaltungsgast in Plauen die Geldbörse zu stehlen, hat ein 31-Jähriger Reizgas unter den Anwesenden versprüht. Laut Polizei wurde der mutmaßliche Dieb "arabischer Herkunft" bei seiner Tat in dem Veranstaltungsgebäude an der Straße Alter Teich ertappt. Daraufhin soll er wütend geworden sein, ein fremdes Handy beschädigt und das Reizgas verwendet haben.

Unter Telefon 03741 140 sucht die Polizei Zeugen und weitere Geschädigte, die beim Eintreffen der Polizei den Ort bereits verlassen hatten. (fp)