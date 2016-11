Plauen: Mutmaßlicher Einbrecher dank Zeugen gestellt

erschienen am 18.11.2016



Plauen. Mithilfe von Zeugen hat die Polizei Freitagfrüh in Plauen einen mutmaßlichen Einbrecher dingfest machen können. Der 23-jährige Plauener steht im Verdacht, in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses an der Jößnitzer Straße eingebrochen zu sein und zwei Kellerabteile aufgebrochen zu haben, teilte die Polizei mit. Hausbewohner wurden auf das Treiben des Tatverdächtigen gegen 4.45 Uhr aufmerksam. Die Beamten stellen den Tatverdächtigen noch im Keller. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt.

In den vergangenen Tagen wurden der Polizei noch weitere Einbrüche im Stadtgebiet gemeldet. Am Donnerstag zwischen 6 Uhr und 16.30 Uhr versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Wieprechtstraße einzubrechen. Der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. Zudem gab es einen versuchten Einbruch zwischen dem 9. November und Donnerstag in ein Mehrfamilienhaus an der Eugen-Fritzsch-Straße. Der dort entstandene Sachschaden beträgt 1000 Euro. Unter Telefon 03741 140 nimmt die Polizei Hinweise für beide Fällen entgegen. (fp)