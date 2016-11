Plauen: Nach Beinahe-Unfall wirft Radfahrer mit Steinen

erschienen am 10.11.2016



Plauen. Nach einem Beinahe-Unfall hat ein bislang unbekannter Radfahrer am Mittwochabend im Plauener Ortsteil Kauschwitz einen 44-jährigen VW-Fahrer attackiert. Laut Polizei wurde der Radfahrer handgreiflich und bewarf den VW mit Steinen. Zuvor soll er gegen 18.45 Uhr die Pausaer Straße überquert haben, ohne den Verkehr zu beachten. Der VW-Fahrer musste scharf bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Wahrscheinlich brachte das den Radfahrer in Rage.

Der Sachschaden beträgt 50 Euro. Unter Telefon 03741 140 nimmt die Polizei Hinweise zum unbekannten Radfahrer entgegen. (fp)