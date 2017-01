Plauen: Polizei ermittelt mutmaßlichen Ladendieb

erschienen am 02.01.2017



Plauen. Die Polizei hat einen mutmaßlichen Räuber ermitteln können. Es handelt sich um einen 20-Jährigen, der bereits polizeibekannt ist. Gegen ihn wird ein Haftbefehl beantragt, teilte die Polizei am Montag mit. Der 20-Jährige wird beschuldigt, eine Frau verletzt zu haben, als er von einem versuchten Ladendiebstahl am 29. Dezember aus einem Supermarkt in Plauen geflohen war. (fp)