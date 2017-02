Plauen: Prügelei mit Messer

erschienen am 07.02.2017



Plauen. Zu einer Prügelei, bei der auch ein Messer eine Rolle spielte, ist es am Montagabend in Plauen gekommen. In einer Wohnung an der August-Bebel-Straße gerieten zwei Afghanen aneinander. Dabei trug ein 62-Jähriger eine Verletzung am Oberschenkel und ein 19-Jähriger eine Verletzung am Fuß davon. Beide standen mit 2,68 bzw. 1,82 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss.

Die Verletzung des 62-Jährigen rührte nach ersten Erkenntnissen der Polizei von einem Messer her. Beide Männer wurden ambulant behandelt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (fp)