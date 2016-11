Plauen: Räuber besprüht vier Frauen mit Reizspray

erschienen am 20.11.2016



Plauen. Ein Unbekannter hat am Freitagabend in Plauen vier Frauen mit einer Pfefferspray ähnlichen Substanz besprüht und versucht, einer 61-Jährigen den Rucksack zu entreißen. Als dies misslang, flüchtete er in unbekannte Richtung. Laut Polizei erlitten die vier Frauen im Alter von 61 und 75 Jahren eine leichte Augenreizung. Der versuchte Raub passierte gegen 21.45 Uhr am Postplatz zwischen der Stadtgalerie und dem Kaufhaus Wöhrl.

Laut Opferaussagen ist der Mann ausländischer Herkunft. Unter Telefon 03741 140 nimmt die Polizei Hinweise entgegen. (fp)