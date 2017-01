Plauen: Tag der offenen Tür im neuen Landratsamt

erschienen am 21.01.2017



Plauen. Das neue Landratsamt des Vogtlandkreises in Plauen ist am Samstag unter regem Andrang hunderter Besucher offiziell eröffnet worden. Das ehemalige Kaufhaus direkt im Stadtzentrum war in den vergangenen sechs Jahren dafür um- und ausgebaut worden. Das Land Sachsen und der Bund beteiligten sich mit mehr als 19 Millionen Euro an dem Vorhaben, das einschließlich eines Parkhausbaus rund 50 Millionen kostet. Zuvor hatte das ehemalige Kaufhaus rund zehn Jahre leer gestanden. "Genau dafür ist Städtebauförderung da", sagte Innenminister Markus Ulbig (CDU). In dem denkmalgeschützten Haus mitten in Plauen und den mehrgeschossigen modernen Anbauten arbeiten künftig mehr als die Hälfte der knapp 1100 Mitarbeiter des Vogtlandkreises. Von den 600 Arbeitsplätzen befanden sich rund 400 bereits zuvor in der Stadt, 200 wurden von bisher dezentralen Außenstellen in die neue Zentrale verlagert.

Die Besucher am Samstag nutzten den Tag der offenen Tür, um in Erinnerungen an das alte Kaufhaus zu schwelgen und sich in Führungen oder auf eigene Faust beim Wandeln durch die langen Gänge einen Überblick über die Arbeit der Kreisverwaltung zu verschaffen. (us)