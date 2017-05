Plauen: Unbekannte randalieren auf Gelände von Autohändler

erschienen am 29.05.2017



Plauen. Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag bis in den späten Samstagvormittag hinein auf dem Gelände eines Plauener Autohändlers randaliert und einen hohen Schaden verursacht. Die Täter brachen in das Büro des Autohauses an der Von-Stein-Straße ein. Dort zerschlugen sie wahllos Inventar. Wertgegenstände, die sich im Büro befanden, nahmen sie nicht mit. Außerdem zerschlugen die Unbekannten an mehreren Autos die Frontscheiben und traten die Außenspiegel ab. Sie hinterließen einen Schaden von 22.000 Euro. Das Polizeirevier Plauen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 03741-140. (fp)