Plauen: Zahlreiche Einbrüche um Silvester

erschienen am 02.01.2017



Plauen. Am Wochenende ist es im Stadtgebiet Plauen vermehrt zu Einbrüchen gekommen. Beim Diebesgut handelte es sich in vielen Fällen um Elektrogeräte. Der Polizei sind vier Fälle bekannt. Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Nobelstraße wurden ein Laptop, ein Tablet und eine Kamera im Gesamtwert von 1100 Euro entwendet. Aus einem Abstellraum eines Mehrfamilienhauses an der Rähnisstraße wurde unter anderem eine Festplatte gestohlen. Der dortige Stehlschaden beläuft sich auf 400 Euro. Bei einem weiteren Einbruch in eine Wohn- und Geschäftshaus an der Feldstraße hatten es die Diebe auf Gegenstände, wie ein Tablet, im Wert von 3000 Euro abgesehen. Zudem drangen Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Moritzstraße ein und stahlen Elemente einer Modelleisenbahn im Wert von 300 Euro.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen unter Telefon 03741 140. (fp)