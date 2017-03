Plauen: Zwei verletzte Polizisten nach Personenkontrolle

erschienen am 11.03.2017



Plauen. Am Freitagabend sind zwei Polizisten nach einer Personenkontrolle auf der Bahnhofstraße in Plauen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag berichtet, kontrollierten die Beamten eine Personengruppe wobei zwei Frauen darauf hingewiesen wurden, gegen den Leinenzwang ihrer Hunde zu verstoßen. Als die Streife weiterfuhr, riefen die Hundehalterinnen rechte Parolen.

Im weiteren Verlauf kam es während der Personalienfeststellung zu Widerstandshandlungen und Beleidigungen gegenüber den Beamten. Eine 32-Jährige biss einen Polizisten in den Arm. Ein 22-Jährigen versuchte sich ebenfalls den polizeilichen Maßnahmen durch Widerstand zu entziehen. Gegen die Hundehalterinnen und den Mann wurden Anzeigen wegen Beleidigung, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. Zwei Polizisten mussten anschließend im Krankenhaus ambulant behandelt werden. (fp)