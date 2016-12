Plauen als Comic-Stadt: Kommendes Jahr geht's los

Die Comic-Figuren von Vater und Sohn sollen die Bahnhofstraße wieder zur Flaniermeile machen. Nach dem Winter setzt die Rathaus-Spitze den steilen Boulevard in Szene.

Von Manuela Müller

erschienen am 08.12.2016



Plauen. Nach jahrelangen Debatten über die Problemzone Bahnhofstraße markiert die Kreativ-Abteilung des Rathauses jetzt die Ziellinie. "Es gab noch nichts, was so nah an der Umsetzung stand wie das hier", sagt Stadtsprecherin Silvia Weck über den neuen Plan für die Bahnhofstraße. In den vergangenen Jahren waren mehrere Ideen aus Kostengründen gescheitert.

Nächstes Jahr will die Stadt damit beginnen, den steilen Boulevard in Szene zu setzen. Plauen soll zur Comic-Stadt werden. Zum Projekt gehören lebensgroße Vater-und-Sohn-Skulpturen. Die Figuren, die den Plauener Karikaturisten Erich Ohser berühmt machten, sollen durch die Stadt führen - von der Bahnhofstraße bis zur Stadt-Galerie.

"Vater und Sohn wird zu wenig gelebt", sagt Silvia Weck. Geplant sind 17 Holzfiguren. Bei dem rund 500 Meter langen Bahnhofstraßen-Abschnitt würde das bedeuten, dass aller 30 Meter ein Holz-Vater mit seinem Sohn steht. Das ist als Anreiz gedacht, die steile Straße hinaufzulaufen. Eine Art Kitt zwischen Altstadt und ehemaliger Flaniermeile. Um die Figuren zu bezahlen, sucht die Stadt Sponsoren. Eine Werbeagentur habe das übernommen.

Elke Schulze, Leiterin des Ohser-Hauses, ist von dem Plan begeistert. "Eine große Chance für die Stadt", sagt sie. Mit Vater und Sohn lasse sich spielen, und für ihren Geschmack sei e.o. plauen noch zu wenig bekannt.

Mit den Figuren plant die Stadt-Spitze ab 2018. Dann sollen die Bild-Geschichten lebendig werden. "Wir stellen Vater und Sohn erst auf, wenn wir etwas zu bieten haben", sagt Petra Schneider aus der Wirtschaftsförderung. Sie ist für das "Schräg ist spitze"-Projekt verantwortlich, und das Ganze besteht aus zwei Bausteinen: Erst die Straße aufhübschen, dann Vater und Sohn aus dem Museum holen. Für nächstes Jahr steht der erste Teil an. Es kommen Bänke, Pflanzen und Mini-Spielplätze auf die Bahnhofstraße.

Dafür brauchen die Planer rund 230.000 Euro. Die ersten 30.000 erhalten sie nächste Woche. Es ist das Preisgeld des Freistaat-Wettbewerbs "Ab in die Mitte", den Plauen mit dem Projekt gewonnen hat. Für Mittwoch ist die Preisübergabe geplant. Die Verwaltung hofft auf Fördergeld. Die Chancen stehen gut, weil die Bahnhofstraße in Fördergebieten liegt.

Als bestes Stück kommt ein Kreativbaum an die Ecke Bahnhofstraße/ Stresemannstraße. Ein Kunstwerk in Baum-Form, an dem statt Blätter Solarplatten wachsen. Die Solarzellen sollen Strom für die Telefon-Ladestationen liefern, die es rund um den Baum gibt. Dazu Zerrspiegel und Bänke. Das wünschen sich Nachbarn und Schüler, denn das Projekt ist kein Alleingang des Rathauses. Petra Schneider war auf der Straße unterwegs, hat Ideen eingesammelt: "Es ist schön, wie viele kreative Menschen es hier gibt."