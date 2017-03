Plauen blüht auf

erschienen am 22.03.2017



Kathrin Knöfel (rechts) sowie Michaela Munsch, Mitarbeiter des Immobilien Service Plauen (ISP), einer Tochterfirma der Wohnungsbaugesellschaft, haben gestern auf dem Postplatz damit begonnen, Plauen aufblühen zu lassen. In die Pflanzgefäße kamen verschiedenfarbige Hänge-Stiefmütterchen. Insgesamt werden in dieser Woche etwa 170 Gänseblümchen, 85 Narzissen, 4000 Hornveilchen, etwa 400 Hyazinthen, 540 Stiefmütterchen und 375 Tulpen ausgepflanzt. Die Pflanzen kosten rund 2300 Euro. Im vergangenen Jahr sind laut Stadtverwaltung für 1300 Euro bereits Blumenzwiebeln wie Krokusse, Tulpen, Narzissen und Hyazinthen im Stadtgebiet, im Stadtpark und in den Ortsteilen gesteckt worden. Diese werden auch bald ihre Köpfchen recken und zeigen - ja, es ist Frühling.