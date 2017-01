Plauen führt Park & Ride ein: Doch kaum jemand weiß davon

Pendler können an der Festhalle ihr Auto abstellen und mit der Straßenbahn ins Zentrum fahren. Für die Stadt ist es ein Experiment. Die "Freie Presse" testet mit.

Von Gunter Niehus

erschienen am 01.02.2017



Plauen. Hier hätte keiner Probleme, einzuparken. Auf dem einzigen Plauener Park&Ride-Platz herrscht gähnende Leere. Die große Flächen oberhalb der Festhalle bieten nach Angaben der Stadtverwaltung Platz für zirka 90 Fahrzeuge. Doch vergangenen Freitag hatte vormittags kein einziger Pendler dort seinen Waggen geparkt. Stichproben zu anderen Zeiten bestätigen die Parkflaute.

Im September hatte die Stadtverwaltung angekündigt, an der Festhalle Park&Ride-Parkplätze einzurichten - zur großen Überraschung von Stadträten wie André Hegel (Linkspartei). Dieser hatte in den Monaten zuvor ein ums andere Mal gefordert, die Stadt möge so etwas zumindest prüfen. "Dafür ist Plauen zu klein, das wird hier nicht funktionieren", hatten Rathaus-Mitarbeiter ein ums andere Mal abgewiegelt. "Schön, dass es jetzt doch gemacht wird", sagt Hegel. "Aber ein bisschen seltsam ist dieser Gesinnungswandel schon." Doch eigentlich hatte der Linken-Stadtrat ja für einen ganz anderen Standort plädiert: für den Industriepark Plamag. An dieser Forderung hält Hegel fest: "Wir sollten das zumindest prüfen."

Aber da beißt er im Rathaus auf Granit. "Der Plamag-Parkplatz ist wesentlich weiter von der Innenstadt entfernt und wird nur durch eine Straßenbahnlinie bedient", sagt Baubürgermeister Levente Sárközy. "Die Fahrzeit zum Tunnel beträgt von dort 13 Minuten." Außerdem müsste die Stadt an diesem Ort wesentlich mehr Geld in die Hand nehmen als an der Festhalle. Dort waren die Parkplätze ja schon fix und fertig. Alles, was die Stadt tun musste: ein paar Schilder aufstellen.

Drei sind es bislang. Ein Schild steht unmittelbar vor dem Parkplatz auf der Äußeren Reichenbacher Straße aus Richtung Elster-Park. Nummer zwei befindet sich in dem Kreuzungsbereich Dresdener Straße/Äußere Reichenbacher Straße. Wer aus Richtung Autobahn nach Plauen reinfährt, wird also gleich am Ortseingang über das neue P&R-Angebot informiert. Zumindest, wenn er scharfe Augen hat. Besonders groß ist die Aufschrift nämlich nicht. Ein drittes Schild steht im Bereich Elster-Park aus Richtung Innenstadt.

Was fehlt, sind Hinweistafeln, wie Pendler vom Parkplatz weiter Richtung Plauener Innenstadt kommen. Baubürgermeister Sárközy verspricht Abhilfe: "Dort wird ein Hinweisschild zur Straßenbahnhaltestelle angebracht, sobald die Witterung es erlaubt."