Plauen gewinnt City-Wettbewerb

erschienen am 11.11.2016



Plauen. Für ihre Pläne zum Umbau der Oberen Bahnhofstraße hat die Stadt Plauen am Freitagnachmittag den ersten Preis beim sächsischen Innenstadt-Wettbewerb "Ab in die Mitte" gewonnen. Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) nahm den Preis, der mit 30.000 Euro dotiert ist, aus den Händen von Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) entgegen, einem gebürtigen Plauener. "Das ist eine große Auszeichnung für uns", sagte Oberdorfer am Abend zu "Freie Presse". Im nächsten und im übernächsten Jahr will die Stadt Plauen das heruntergekommene Teilstück der Bahnhofstraße aufmöbeln und es wieder attraktiver machen. "Wir werden das Projekt umsetzen", so der OB. (räch)