Plauen schaltet am Dienstag den dritten Blitzer scharf

erschienen am 14.11.2016



Am Montag ist in Plauen der dritte stationäre Blitzer montiert worden. Er steht an der Pausaer Straße, direkt vor der dortigen Shell-Tankstelle, stadtauswärts nach der Einmündung in die Paul-Gerhardt-Straße. Am Dienstag soll er nach Mitteilung der Plauener Stadtverwaltung bereits scharf geschaltet werden. Betreiber ist die Firma Jenoptik.

Die ersten zwei Blitzer wurden bereits im Januar aufgestellt. Sie stehen an der Oelsnitzer und an der Pausaer Straße - jeweils stadteinwärts. Wie die Statistik zeigt, ist die Pausaer Straße auch nach Aufstellen der ersten Anlage ein Bereich, in dem viele Kraftfahrer immer wieder mit überhöhter Geschwindigkeit erfasst werden. Rund 15.500 Geschwindigkeitsübertretungen wurden dort von Januar bis September 2016 festgestellt. Während die registrierten Geschwindigkeitsüberschreitungen an der Oelsnitzer Straße innerhalb des ersten Jahres um zirka die Hälfte zurückgingen, blieb die Zahl auf der Pausaer Straße konstant hoch. "Auf der Oelsnitzer Straße waren wir in punkto Verkehrserziehung schon erfolgreich, dort wird inzwischen weniger schnell gefahren. Dieser Effekt ist auf der Pausaer Straße noch nicht eingetreten", erklärte Ordnungsamtschef Wolfgang Helbig ein. So blitzte es in den vergangenen vier Wochen an der Pausaer Straße täglich durchschnittlich 41 Mal, während an der Oelsnitzer Straße nur 13 Tempoüberschreitungen pro Tag festgestellt wurden.

Auch für die Errichtung des zweiten Blitzers an der Pausaer Straße fallen für die Stadt Plauen keine Investitionskosten an. Dafür erhält die Firma Jenoptik pro verwertbaren Vorgang von der Stadt einen festen Betrag.

Demnächst sollen zwei weitere stationäre Blitzanlagen aufgestellt werden. (bju)