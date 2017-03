Plauen sieht sich vor neuer Gründerzeit

Die Hempelsche Fabrik in der Elsteraue soll künftig als Gründer- und Kreativzentrum genutzt werden. Über Weg und Wie wurde nun im Rathaus diskutiert.

Von Uwe Selbmann

Plauen. Namhafte Beispiele für die Umnutzung alter Industriehallen und Fabrikgelände gibt es in Sachsen bisher einige. Bei den meisten handelt es sich um private Investitionen in Großstädten. Mit Unterstützung des Freistaates Sachsen wagt sich nun eine mittlere Stadt wie Plauen an solch ein Projekt in kommunaler Regie.

Bis 2020 will sie das Hauptgebäude der Hempelschen Fabrik instand setzen und in den einstigen Produktionssälen kreativen Firmen flexibel nutzbare Räume zur Verfügung stellen. Eine neue Keimzelle der Kreativwirtschaft soll daraus entstehen und Plauen voranbringen. Die Pläne standen gestern im Mittelpunkt der 3. Konferenz zur Entwicklung der Elsteraue.

Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) begrüßte im Ratssaal die rege Resonanz interessierter Bürger: "Ohne Sie wäre es nicht so weit gekommen. Sie haben uns immer wieder auf das erhaltenswerte Stück Plauen aufmerksam gemacht." Auch Michael Köppl aus Sachsens Innenministerium zeigte sich von dem Engagement "stark beeindruckt".

In Vorträgen wurden gelungene Beispiele für Kreativ- und Gründerzentren vorgestellt: Jana Reichenbach-Behnisch stellte das Tapetenwerk Leipzig vor und sprach als Architektin zugleich über Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Umnutzung von Industriebrachen.

Uwe Fischer von der Agentur Progressio, der kreative Köpfe im Plauener Wilkehaus zusammengeführt hat, berichtete über Erfahrungen dort. Die Vorteile und der Nutzen, den die Mieter aus ihrer Zusammenarbeit ziehen, seien groß. Das 2011 eröffnete Haus sei voll belegt: "Es sind Arbeitsplätze entstanden, und wir bilden aus." Das künftige Angebot sieht er nicht als Konkurrenz: "Im Gegenteil, wir wollen das mit befördern." Laut Bürgermeister Levente Sárközy gibt es bereits Interesse von Firmen an Mietflächen. Die Sanierung beginnt nächstes Jahr.