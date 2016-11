Plauener Folkherbst-Preis 2016 geht an zwei Musikgruppen

erschienen am 23.11.2016



Plauen. Nachdem die Wertungskonzerte des 25. Plauener Folkherbstes Geschichte sind, wurden am Mittwoch die diesjährigen Preisträger bekannt gegeben. Die Jury war sich mit dem Publikum einig, aufgrund besonderer musikalischer Darbietungen zwei Preise zu vergeben. Und so werden zur Preisverleihung am 28. Januar 2017 im Plauener Malzhaus La Gãpette aus Frankreich den Publikumspreis und das Bläser-Ensemble Federspiel aus Österreich den Preis der Jury in Empfang nehmen.

Überreicht wird der "Eiserne Eversteiner". Er ist Deutschlands einziger europäischer Folkmusikpreis und wird jährlich zum Folkherbst im Plauener Malzhaus von Jury und Publikum vergeben. Der in seiner Art einmalige Folkpreis, in Gestalt einer von Jürgen B. Wolff und Peter Luban geschaffenen Trophäe, nimmt mit seinem Namen Bezug auf das Grafengeschlecht der Eversteiner. Von jenen Burgherren wird angenommen, dass sie ihre Wehranlage einst an der Stelle errichteten wo heute das Malzhaus steht.

Bewerben können sich um den "Eisernen Eversteiner" alle in Europa beheimateten Bands und Solisten, die sich mit dem Genre Folk identifizieren. (bju)