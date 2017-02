Plauener Narva-Nachfolger Vosla meldet Insolvenz an: 330 Mitarbeiter bangen um Jobs

erschienen am 01.02.2017



Plauen. Der Speziallampenbauer aus Plauen hat Zahlungsschwierigkeiten. Wie das Management am Mittwoch mitteilte, wurde jetzt Insolvenz angemeldet. Das zuständige Amtsgericht im Chemnitz habe dem Antrag bereits zugestimmt. Ziel sei eine Sanierung in Eigenverwaltung. Bis zum Spätsommer soll die Vosla neu aufgestellt werden. Der Geschäftsbetrieb laufe ohne Unterbrechung weiter. Bereits zum Jahresbeginn hatten die Geschäftsführer eine strategische Neuausrichtung der ehemaligen Vosla angekündigt. Analysen hätten jetzt ergeben, dass die anstehende Sanierung nicht durchfinanziert sei und daher aufgrund von Überschuldung ein Insolvenzantrag gestellt werden musste. (manu)