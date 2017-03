Plauener Putzaktion nimmt sich Wanderweg auf die Dobenau vor

Vor sechs Jahren haben die Bergknappen damit begonnen, den Felsen im Syratal wieder begehbar zu machen. Auf dem immer noch gesperrten Bergsporn beginnt am 1. April die diesjährige Frühjahrsaktion des Stadtmarketings.

Von Peter Albrecht

erschienen am 14.03.2017



Plauen. Wer mitmachen will, der braucht keine Scheu zu haben. Ein paar Arbeitshandschuhe genügen. Wer einen Rechen hat, der kann den mitbringen. Das muss aber nicht unbedingt sein. Jede helfende Hand ist willkommen beim Start der diesjährigen Frühjahrsputzaktion des Plauener Dachverbandes Stadtmarketing. Sie findet am Samstag, 1. April in der Zeit von 10 bis 12 Uhr am Dobenaufelsen im Syratal statt. Das Areal ist leicht zu erreichen. Man geht einfach vom Platz an der Gaststätte Tennera aus den Weg hinunter in Richtung Syratal.

Dort werden Gert Müller, Chef der Bergknappen und einige seiner Vereinsmitglieder sowie weitere Mitstreiter warten. "Wir wollen den Wanderweg bis hoch zum Aussichtspunkt in Ordnung bringen", gibt Gert Müller das Ziel der neuerlichen Putz- und Beräumungsaktion auf dem Gelände vor. Denn davon hat es seit dem ersten Einsatz im März 2011 ja schon zahlreiche gegeben.

Und um diesen Weg geht es: Der Pfad hoch zur Dobenau zweigt unten am Spazierweg rechts ab und verläuft dann schräg über den Berghang. Dann geht es über eine nicht mehr ganz intakte Treppe nach rechts. Auf dem etwas breiteren Weg gelangt man dann zu den beiden Felskuppen. Von dort aus geht es nach links, zwischen den Felsen hindurch und dann nach rechts am vorderen Felsen vorbei. An dessen Spitze befindet sich der mit einem Geländer gesicherte Aussichtspunkt, von dem auch die Spaziergänger ins Tal blicken können.

"Auch der Verein der Naturfreunde wird dabei sein", teilt der Oberbergknappe mit. Weil die Naturfreunde am 1. April aber eine Wanderung haben, werden sie bereits vorher die besagte Treppe am Hang von Laub befreien und die Stufen in Ordnung bringen. Am 1. April geht es dann darum, den Weg von Laub zu befreien, herumliegenden Unrat und abgebrochene Äste im angrenzenden Wald zu beseitigen.

Aber Achtung: Derzeit ist die ehemalige Burg Dobenau noch gesperrt. Das werde auch so bleiben, bis die Bauaufsicht das Gelände freigibt, erklärt Müller. "Das ist derzeit noch Baustelle", informiert der Plauener. Aber auch nach dieser Freigabe bleibt die Fläche ganz oben auf dem Felsen gesperrt. Die werde auch nicht freigegeben. Aus Sicherheitsgründen soll dort oben aber trotzdem noch ein Geländer angebracht werden. Einen schönen Blick ins Tal hat man allemal auch unten von dem vorderen Aussichtspunkt.

Der Dachverband Stadtmarketing-Plauen beginnt seinen mittlerweile 14. Frühjahrsputz mit diesem Einsatz im Syratal. Vereine, Firmen und Institutionen können sich aber im gesamten Stadtgebiet mit eigenen Putz- und Pflanzaktionen beteiligen. Der Verband bittet Bürger und Vereine, ihre Ideen und Vorhaben einzusenden. Die eingereichten Vorschläge werden veröffentlicht. Wer kein eigenes Projekt hat, kann sich an anderen Putz- und Pflanzaktionen beteiligen. Es werden auch Preise verlost. Neu ist in diesem Jahr, dass sich der Zeitraum des Frühjahrsputzes auf einen Monat erstreckt - vom 1. bis zum 30. April.

Anmeldungen an den Dachverband Stadtmarketing unter info@stadtmarketing-plauen.de oder telefonisch unter 03741 291-1096.