Plauener Schrebergärtner greifen nach der Sachsenkrone

Die Sparte "Sternplatz" will einen sachsenweiten Wettbewerb gewinnen. Nun war der Landesverband vor Ort. Doch womit kann man die Experten beeindrucken?

Von Gunter Niehus

erschienen am 20.06.2017



Plauen. Mit den Kartoffeln bringt Berthold Löckelt seine Gartensparte vermutlich ganz weit nach vorn. "Ich baue auf meinem Grundstück fünf Sorten an", erzählt er Jörg Krüger. Dieser - er ist immerhin Fachberater beim Sächsischen Kleingärtnerverband - ist beeindruckt. "So was ist natürlich toll", lobt der Gartenbau-Ingenieur. Seine Kollegen nehmen derweil die anderen Ecken und Enden von Löckelts Parzelle genau unter die Lupe. Sie sind vor allem von der großen Vielfalt an Pflanzen beeindruckt - und von Löckelts Wildbienen sowieso.

Eine Stunde lang waren die Experten des Landesverbands auf dem Gelände der Plauener Gartensparte "Sternplatz" unterwegs. Sie studierten einzelne Parzellen wie die von Berthold Löckelt, ließen die Anlage als solche auf sich wirken und fragten den Spartenvorsitzenden Torsten Grieser Löcher in den Bauch. Es geht um viel. Die Plauener treten gegen 21 weitere Anlagen in ganz Sachsen beim Wettbewerb "Gärten in der Stadt" an. Dem Sieger winken Ruhm, 3000Euro Preisgeld - und im kommenden Jahr die Teilnahme am Bundeswettbewerb. Der "Sternplatz" könnte also sogar zur besten Gartensparte in ganz Deutschland gekürt werden.

Doch dafür muss jedes Detail stimmen. Grieser deutet auf eines der Schilder, die innerhalb der Anlage die Orientierung erleichtern. Neben dem Namen des Weges ist ein kleiner Frosch aufgeklebt. "Dadurch können sich kleine Kinder, die noch nicht lesen können, besser zurechtfinden", erläutert der Spartenvorsitzende. Doch Knut Strothmann, der Leiter der Sächsischen Gartenakademie Dresden-Pillnitz, kann man mit ganz anderen Dingen beeindrucken. "Diese Anlage liegt wirklich traumhaft", sagt er, legt den Kopf in den Nacken und blickt zu den nahe gelegenen Wohnblöcken hinüber. "Es geht uns darum, dass die Gärten nicht abgehängt am Rande der Stadt liegen, sondern richtig integriert sind", so Strothmann. Das wäre also schon mal ein dickes Plus für den "Sternplatz". Ein zweites ist die quasi nicht vorhandene Lehrstandsquote. Im Gegenteil - es gibt sogar eine Warteliste. Davon ist der Landesverband besonders beeindruckt.

Die Experten ziehen weiter, sie schauen nach links und schauen nach rechts. In einigen Gärten gibt es kaum Gemüse, dafür große Rasenflächen. "Das ist eigentlich nicht das, was wir wollen", sagt Strothmann. "Dort gibt es kaum Artenvielfalt. Aber man darf den Leuten halt nicht zu viele Vorschriften machen. Ein Drittel Gemüse, ein Drittel was anderes - mit so etwas brauchen Sie einem 30-Jährigen heute nicht mehr kommen."

Die Gartengeschmäcker sind halt verschieden. Dies spiegelt sich auch innerhalb der Sparte "Sternplatz" wider. In einigen Parzellen stehen die Möhren auf nackter Erde quasi in Reih' und Glied, in anderen bilden Blumen, Gemüse und andere Gewächse ein kreatives Durcheinander. Für den Leiter der Gartenakademie hat beides seine Berechtigung.

Weder Variante 1 noch Variante 2 schmälern also die Chancen der Plauener. Ob es gereicht hat, werden sie im November erfahren. Dann verkündet der Landwirtschaftsminister, ob der "Sternplatz" die Nase vorn hat.