Plauener läuft mit von Berlin nach Aleppo

Sie wollen, dass das Töten aufhört - und laufen deshalb von Berlin bis nach Aleppo. Ob der Marsch der Zivilisten blauäugig oder einen Friedensnobelpreis wert ist - ein Plauener ist mittendrin.

Von Sabine Schott

erschienen am 29.12.2016



Plauen. Am Montag ist das Ehepaar Anna und Thomas Alboth mit rund 600 Freunden und Sympathisanten in Berlin losgezogen - und seither zumindest deutschlandweit in aller Munde. Zeitschriften berichten, TV-Kamerateams und Radiosender sind vor Ort. Denn der gebürtige Plauener und seine aus Polen stammende Frau haben sich vorgenommen, nach Syrien zu marschieren: auf den Spuren von tausenden Flüchtlingen, die seit Monaten den umgekehrten Weg gegangen sind.

Die beschwerliche Route - weit über 3000 Kilometer - soll zunächst über Dresden, Prag, Wien, dann via Slowenien, Kroatien und die ebenfalls unruhige Türkei führen. Weiße Fahnen als Zeichen ihrer friedlichen Absicht haben die Aktivisten dabei, doch im Ernstfall schützt sie das Symbol wohl nicht. "Aber alles ist besser, als tatenlos herumzusitzen", sind Alboths überzeugt.

Das Paar hat sogar seine beiden Töchter Mila (5) und Hanna (7) dabei. Die avisierten täglichen 20 Kilometer schaffen sie natürlich nicht. "Sie laufen etwa die Hälfte mit und fahren dann im Versorgungsfahrzeug", so Thomas Alboth. Die Nacht verbringe man zusammen, das sei der Familie wichtig. Ebenso, dass die Mädchen schon jetzt zur Zivilcourage erzogen würden. Denn auch darum gehe es bei der Aktion, bei der neben Deutschen, Polen und Italienern rund 30 Syrer dabei seien, berichtet Alboth am Telefon.

Der 38-Jährige und seine Frau sind selbstständig, sie mussten also keinen Chef um eine Beurlaubung bitten. "Es gibt aber Leute unter uns, die aus Überzeugung ihren Job an den Nagel gehängt haben", sagt Alboth. Sein Ziel und das der aktuell 100 Mitstreiter ist heute das brandenburgische Glashütte. Von dort geht es planmäßig morgen weiter nach Luckau. Übernachtet wird in Turnhallen, alten Kinos, auch mal bei fremden Menschen auf dem Sofa oder notfalls in Schlafsack und Zelt. Auf keinen Fall dürfe die Übernachtung etwas kosten.

"Wir sind ein Kernteam von 15 Leuten, die alles in nur knapp zwei Wochen organisiert haben", erklärt der derzeit in Berlin wohnende Alboth, dessen Mutter Christine eine kiefernorthopädische Praxis in Plauen betreibt. Vater Wolfgang ist Bauplaner. "Meine Eltern waren anfangs skeptisch, unterstützen unsere Idee aber", sagt Alboth.

Das A und O seien dem jungen Vater zufolge bequeme Schuhe und ein leichter Rucksack. Denn zu Fuß 20 Kilometer schrubben - bei jedem Wetter und in jedem Gelände - belaste sehr: den Rücken und die Gelenke. Der Initiator des Marsches ist sich im Klaren darüber, dass man von Deutschland aus gesehen in einer luxuriösen Position sei. Man müsse sich nur um die passende winterliche Ausrüstung Gedanken machen. Bei den Bürgerkriegsflüchtklingen gehe es um andere Dinge, zumeist ums Überleben.

"Aber nur Bestürzung führt zu nichts", weiß Alboth. Die Flüchtlinge sollen das Gefühl bekommen, dass nicht alle wegsehen, sondern wenigstens moralisch beistehen wollen. Und er fügt etwas weniger euphorisch hinzu: "Selbst wenn wir Aleppo nach frühestens vier Monaten erreichen, gibt es da noch so viele andere Städte - Arbin, Duma, Hammura, Saqba und Misrabe zum Beispiel -, von denen leider niemand spricht." Strom und Internet gibt es dort längst nicht mehr. Keiner weiß, wie es den Menschen geht. Im Internet kann man verfolgen, wo sich die Aktivisten gerade befinden und Fragen stellen. Wer will, kann sich jederzeit anschließen - ob für einen Tag oder eine Woche - oder auch spenden. www.civilmarch.org