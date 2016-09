Plauens Internet wird schneller

Stadtrat billigt Vereinbarung zum Breitbandausbau - Sind 50 MBit wirklich genug?

erschienen am 29.09.2016



Plauen. Von schnellem Internet wollte Stadtratsmitglied Frank Zabel (SPD/Grüne) nicht sprechen. "Sagen wir lieber, schnelleres Internet", sagte er Dienstagabend, als das Kommunalparlament eine Vereinbarung zum Breitbandausbau mit dem Vogtlandkreis einstimmig billigte.

Laut Übereinkunft werden bis 2018 in den Plauener Außenbezirken sowie den Gewerbegebieten Glasfaserkabel verlegt. In der Innenstadt kümmern sich darum die Stadtwerke Strom. In der ganzen Kreisstadt können künftig Daten mit einer Geschwindigkeit von mindestens 50 MBit pro Sekunde aus dem Internet herunter geladen beziehungsweise über das weltweite Netz verschickt werden.

Eine Verbesserung ist dies zweifellos. Gerade in den Plauener Randlagen können die Menschen von solchen Geschwindigkeiten bislang nur träumen. Laut Ingo Eckardt, CDU-Stadtratsmitglied und Ortsvorsteher von Kauschwitz, sind es in seinem Ortsteil gerade einmal 760 KBit. Deswegen war die Vereinbarung zum Breitbandausbau nach Meinung der Stadträte wohl alternativlos. Immerhin soll wirklich jedes Haus in Plauen angeschlossen werden. Und für das Vorhaben fließen rund 90Prozent Fördermittel. Dennoch beträgt der Eigenanteil für die Stadt nach jetziger Schätzung rund 760.000 Euro.

"Wir sollten darauf dringen, dass es mindestens 50MBit sind, also nach Möglichkeit mehr", sagte Zabel. 50 sei hier und heute ein guter Wert. Doch da die Datenmengen immer größer werden, dürfte dies schon in wenigen Jahren nicht mehr ausreichen. "So hohe Investitionen sollten aber in die Zukunft gerichtet sein." Sein Fraktionskollege Dieter Rappenhöner sieht's ähnlich: "Ich hoffe, dass die Leerrohre so groß sind, dass man darin in einigen Jahren leistungsstärkere Leitungen verlegen kann. Und die Straßen dann nicht erneut aufreißen muss." (nie)