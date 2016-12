Plauens Puppenärztin macht Lieblinge wieder schön

Ob ein Auge fehlt, ein Bein wackelt oder die Haare ausgehen: Puppendoktorin Ina Taubner weiß Rat. Auch wenn ein Fall mal fast ein Jahr braucht, um geheilt zu werden.

Von Elsa Middeke

erschienen am 10.12.2016



Plauen. Zerliebt, zerkratzt oder zerbrochen: Für Ina Taubner ist jede Puppe, die zu ihr findet, eine Herausforderung. Nimmt die Plauenerin einen kleinen Patienten auf, stellt sie mit geübtem Blick fest, was ihm oder ihr fehlt - und was sie tun kann, damit die Puppenmutti strahlt, wenn sie ihren Liebling wieder abholt.

Bevor Taubner im Jahr 2014 in ihre Werkstatt am Johanniskirchplatz gezogen ist, hat sie acht Jahre die Textilwerkstatt in den Weberhäusern betreut. "Da haben mich Besucher gefragt, ob ich auch Plüschtiere repariere." Heute verarztet die gelernte Modegestalterin, die früher bei der VEB Damenkonfektion Plauen Dako gearbeitet hat, hauptsächlich Puppenkinder: mit Schraubendreher, Spachtel, Zangen und einigem mehr.

Ihre Heilmittel sind Draht, Gummi, Farbe, Zelluloid - und auch mal ein Ersatzbeinchen. Neben Taubner kümmert sich im Vogtland auch Spielzeuggestalterin Antje Reiter aus Heinsdorfergrund um kaputte Kindheitsschätze: Sie heilt Plüschtiere und Teddys.

Oft sind Taubners Patienten um die 50 Jahre alt und stammen aus der Kinderzeit der Besitzerinnen. "Das sind Lieblingssachen, die muss man einfach reparieren", sagt Taubner. So wie die Käthe-Kruse-Puppe eines Mädchens, die "völlig kaputtgeliebt" war, wie Taubner schildert. Behutsam legt sie ein anderes Exemplar auf den Tisch, das eine Frau auf dem Dachboden gefunden hat: An Gelenken, Bauch, Ohr und Kopf platzt die Haut ab. "Hier werde ich mit Gießmasse auf Gipsbasis auffüllen und abschleifen", erklärt die Fachfrau. Dem nächsten Patienten, der aus der Firma Schildkröt stammt, fehlt ein Auge - es ist ins Köpfchen gerutscht. Außerdem braucht ein Schultergelenk ein neues Gummiband.

Wenn mal ein ganzer Arm fehlt, hat Taubner zuhause ihr Ersatzteillager aus Gliedern, Köpfen, Augen, Perücken. "Zwei Schränke voll", sagt sie. Bei speziellen Teilen bestellt sie im Internet. Einmal recherchierte sie sogar fast ein Jahr: für eine Sonneberger Puppe, deren Beine abgebrochen waren und deren Körper anfing sich aufzulösen. Ihre Besitzerin sei sehr dankbar gewesen, dass sie ihre "Susanne" noch vor Weihnachten heil wiederbekommen hat, erzählt Ina Taubner. "Das ist das Schöne: wenn sich die Besitzer so freuen."

Geht es auf Weihnachten zu, kommt auch mal das eine oder andere Erbstück auf ihren Tisch. Manche Kunden wollten die aufgehübschten Puppen nämlich zum Fest weiterverschenken, so die Expertin. Zum Beispiel an ihre Enkelkinder.