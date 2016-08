Plauens Vize-OB ein Jahr im Amt: Die Ziele auf Zenners Zettel nehmen zu

Es gilt als ausgemachte Sache: Bürgermeister Steffen Zenner läuft sich in seinem Amt für Plauens nächste OB-Wahl warm. Beweisen muss er aber zuvor, dass ihm gelingt, was er anpackt.

Von Uwe Selbmann

erschienen am 30.08.2016



Plauen. Steffen Zenner (47, CDU, Foto) ist seit einem Jahr Bürgermeister für Schulen, Soziales, Kultur und Sport in Plauen. Nach 100 Tagen im Amt hatte er als Nachfolger von Uwe Täschner neue Konzepte für Festhalle, Sportstätten und ein erweitertes Stadtbad gefordert. Inzwischen scheint es, als lägen mehr Baustellen auf seinem Tisch als auf dem des Baubürgermeisters und Oberbürgermeisters zusammen. Eine Bestandsaufnahme.

Sporthallenbau: Der Bau einer neuen Dreifelder-Sporthalle gehört zu den wenigen Punkten, bei denen sich Zenner frühzeitig festlegte und mit dem SV 04 Oberlosa den Neustadtplatz als Standort favorisierte. Doch Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) pfiff seinen Kontrahenten aus dem OB-Wahlkampf zurück: Die Halle kommt ans Lessing-Gymnasium, weil jede Sporthalle in Plauen an einer Schule steht. Zenner steckt die Niederlage sportlich weg. "Hauptsache mehr Hallenfläche", sagt er. Die brauchen Sportvereine dringend. "Plauen ist eine Sportstadt, und ich finde das toll."

Stadtbad: Plauens Vereine wollen auch mehr Wasserfläche, und Zenner hat einen Anbau an das Stadtbad ins Spiel gebracht. Was Finanzierung oder Realisierung betrifft, geht er auf Tauchstation. Einstweilen sei er froh, dass es keinen Streit mehr um Trainingszeiten gibt. "Wir haben einen Konsens gefunden, die Vereine sprechen wieder miteinander. Darüber bin ich froh", sagt er. Für das Debakel korrodierender Lampenaufhängungen kann er nichts - der Rost setzte vor seiner Amtszeit an.

Vogtlandmuseum: Während Museen wie Schloss Voigtsberg, Auerbach und Rodewisch mit populären Themen und gut gemachten Ausstellungen Plauen den Rang ablaufen, muss fürs Vogtlandmuseum mit dem unerwarteten Abgang von Silke Kral ein neuer Direktor gesucht werden. Zenner dementiert, dass Krals Abschied mit seiner Idee zusammenhängt, die Stelle ab 2017 mit der des Bibliothekchefs zu vereinen. Er habe sich davon wieder verabschiedet, sagt Zenner, und Kral wusste es. Der Museumsdirektor ist jetzt unbefristet ausgeschrieben. Zenner hofft, dass das Amt Anfang 2017 wieder besetzt ist. Der oder die Nachfolger/-in könne dann "zu 1oo Prozent" auf Krals konzeptioneller Arbeit aufbauen, sagt er.

Vogtlandbibliothek: "Ein Leuchtturm in der Region", sagt Zenner - und will den Anspruch mit dem Angebot untermauern, alle Büchereien der Region von der Vogtlandkultur GmbH betreiben zu lassen, die sich ohnehin gerade neu aufstellt. "Das würde Synergieeffekte schaffen", ist Zenner überzeugt. Ausgang offen.

Festhalle: Zenner will den Veranstaltungstempel neu profilieren. Ein Betreiberkonzept ist in Arbeit. Im Oktober will Zenner den Stadtrat entscheiden lassen, wie es weitergeht - ob als städtische Einrichtung, GmbH oder durch einen anderen Betreiber. Er lobt den Kostendeckungsgrad von fast 50 Prozent (zum Vergleich: Theater 8 Prozent), weiß aber um die Widrigkeiten: Für die ganz großen Events ist die Halle zu klein.

Schulen: "Der Anbau ans Lessing- Gymnasium kommt", verspricht Zenner. In den nächsten zwei bis drei Jahren will er die Situation am Diesterweg-Gymnasium verbessern - die Dittes-Grundschule soll an die Seminarstraße umziehen, spätestens zum Schuljahrstart 2018/19.

Spitzenzentrum: Die Idee für eine Spitzenerlebniswelt schien fast tot, da kam Sachsens Innenminister mit Fördermillionen für die Elsteraue. Zenner: "Jetzt müssen wir konkret werden." Bisherigen konzeptionellen Unschärfen will er rasch - bis Dezember - einen tragfähigen Entwurf entgegensetzen: "Es wird eine geeignete externe Firma beauftragt, die uns beraten wird." Luftschlösser soll es keine mehr geben, lieber will Zenner in kleinen Schritten starten, notfalls ohne Unterstützung der Spitzenbranche. "Passiert die nächsten zehn Jahre nichts, fällt das Weisbachsche Haus an die Familie zurück. So ist es vereinbart. Ein Jahr ist schon rum." Mit OB Ralf Oberdorfer (FDP) war Zenner unlängst in der Manufaktur der Träume in Annaberg, um sich ein Auge zu holen.

IT-Bereich im Rathaus: Das Thema hat Zenner sich auf den Tisch gezogen, "um Effizienzen zu straffen", wie er sagt. Bisher standen sich unterschiedliche Abteilungen im Rathaus selbst im Weg. "Vier Kandidaten sind für die Leitung des neuen Bereichs in der engeren Wahl. Jeder ist absolut geeignet." Mit der Umstrukturierung könnten jährlich 35.000 Euro gespart werden.

Landesgartenschau: Eigentlich Chefsache, aber man kann da auch Zenner fragen. Der sagt: "Wir wollen uns bewerben, ob für 2022 oder später, ist offen." 2022 bestünde mit dem Jubiläum 900 Jahre Plauen ein idealer Anlass, die 9. Landesgartenschau auszutragen. Zwönitz und Glauchau haben ihre Hüte schon im Ring. Und die Bewerbungsfrist für 2022 läuft morgen ab.