Plauens bunteste erste Klasse mit 24 Kindern aus zehn LÃ¤ndern

Plauens bunteste erste Klasse mit 24 Kindern aus zehn Ländern

Die Safadis aus Syrien wohnen seit Kurzem in Plauen. Sohn Taim geht nun hier zur Schule. Es ist der dritte Schulstart in seinem noch jungen Leben.

Von Elsa Middeke

erschienen am 31.08.2016



Plauen. Ganz klar: der Saturn. Das ist einer der Lieblingsplaneten von Taim Safadi. Auch wenn manche Leute in dem Himmelskörper einen Boten von Sorge und Unglück sehen - das ist längst nicht alles, wofür er steht. Davon kann Taim erzählen.

Der Achtjährige aus Syrien hat sich vor dem Schulstart in Plauen gefürchtet. Doch das ist Geschichte. Mit 23 weiteren Kindern, unter anderem aus Russland, Jordanien, Afghanistan und dem Irak, lernt er seit wenigen Wochen Deutsch als Zweitsprache - in der Klasse Daz 1 der Wartberg-Grundschule. Die Schüler kommen aus zehn Ländern. Für ihn ist es bereits der dritte Schulstart seines Lebens. Inzwischen findet Taim das, was hier so anders ist, super.

Das ging schon los mit der Zuckertüte: "In Syrien feiert man den Schulanfang nicht so wie hier", sagt sein Vater, Firas Safadi (37). Der Sohn kann schon ein bisschen Deutsch. Für Unterhaltungen reicht's noch nicht, der Papa übersetzt. Zur Einschulung bekam also auch Taim eine bunte Tüte voll kleiner Geschenke. "Gerade erst hat er zu mir gesagt: Ich bin hier glücklich, ich will nicht wieder zurück", erzählt Taims Mutter, Hadeel Shamma Safadi (33). Die Schule gefalle ihm hier besser, die Lehrerin sei nett. Wie Schulleiterin Heike Bertram sagt, gehe ihr das Herz auf, wenn Jungen wie Taim ihre Angst verlieren und aufblühen.

Bisher ist er in Syrien und im Jemen zur Schule gegangen. "Dort sind 45 Kinder in einer Klasse", erzählt sein Vater. "Drei teilen sich eine Bank, es gibt viele Hausaufgaben." Hier dagegen lernten Kinder spielerisch, es gebe keinen Druck, den Lehrerinnen lägen ihre Schüler am Herzen, und körperliche Züchtigung sei nicht erlaubt. Taim geht von acht bis elf in die Schule, danach in den Hort.

Bildung ist für die Familie sehr wichtig. Firas Safadi ist Chirurg, seine Frau Pathologin. Seit 2013, als die Krise im syrischen Damaskus begann, wollten sie nach Deutschland. "Man konnte dort kaum sein Brot verdienen", beschreibt der 37-Jährige die Lage. "Aber wir wollten nicht als Flüchtlinge, sondern als Ärzte herkommen." Das Ehepaar kratzte zwei Jahre im Jemen Geld zusammen. Firas brachte sich Deutsch bei. Doch der Kampf um die Visa zog sich hin. Als der Krieg nach Jemen kam, musste Familie Safadi teils ohne Strom und Wasser auskommen. Im Sommer 2015 fiel die Entscheidung: Visum ja - aber nur für Firas.

Er flog also im Herbst erst einmal allein nach Dresden. "Dort habe ich Freunde." Ein Freund half ihm auch, in Plauen Arbeit zu finden. Im Januar begann Firas beim Haema Blutspendezentrum. Ende April durften Frau und Kind nachkommen. Nun steht für Taims Mutter, die sich bei der Flüchtlingshilfe engagiert, die erste große Deutschprüfung an. Auch Firas wird noch einmal geprüft, damit seine befristete Arbeitserlaubnis von einer dauerhaften Approbation abgelöst wird.

Taim sitzt in seinem Kinderzimmer, umgeben von einem Globus, Büchern und einem Ranzen mit einem schnellen Flitzer drauf. Und seinem Laptop. Darauf schaut Taim Filme über Astronomie. Oder er lernt Deutsch. Dafür ist in seinem Leben jetzt genug Ruhe und Ordnung. Dafür steht der Saturn nämlich auch.