Plauens erster Poller bereitet Probleme

Innenstadt-Bewohner fürchten um ihre Nachtruhe: Die Altstadt ist derzeit bei Tag und Nacht frei passierbar, weil der Poller auf dem Altmarkt nicht zuverlässig funktioniert. Eine schnelle Lösung scheint es nicht zu geben.

Von Uwe Selbmann

erschienen am 12.05.2017



Plauen. Seit es ihn gibt, scheiden sich an ihm die Geister: Der Poller auf dem Plauener Altmarkt. Zuletzt verhinderte die Anlage täglich von 21 bis 9 Uhr die Durchfahrt durch die verkehrsberuhigte Altstadt. Doch seit einigen Wochen ist dauerhaft abgesenkt. Baubürgermeister Levente Sárközy hat angekündigt, die städtischen Gremien bald mit dem Thema zu befassen: "Wir werden Für und Wider umfassend aufbereiten - auch, was es kostet, den Poller immer wieder in Betrieb zu halten", sagt er.

Zuletzt habe sich die Anlage als recht störanfällig erwiesen. Vermutlich durch einen Überspannungsschaden sei der Poller stehengeblieben, hieß es Anfang April in einer Sitzung des städtischen Vergabeausschusses. Ersatzteile seien schwierig zu beschaffen gewesen, da die Anlage mittlerweile "veraltet" sei. Zudem erweise sich die Datenverbindung zwischen Rathaus und Polleranlage als Nadelöhr: Über einen Server dort wurde das Auf und Ab des Poller gesteuert.

Ein Sprecher der Pollerfirma in Chemnitz wollte die Aussagen auf Anfrage der "Freien Presse" nicht weiter kommentieren: "Die Anlage ist im Eigentum der Stadt. Sie entscheidet, was sie damit macht." Der Poller sei mit zehn Jahren aber nicht veraltet. In dutzenden Städten funktioniere das System zuverlässig. Die Stadtverwaltung habe ein Angebot zur Erneuerung der Steuerung vorliegen, die auf W-Lan oder Glasfaserkabel umgestellt werden soll.

"Wir suchen noch nach einer Lösung", sagte Bürgermeister Sárközy jetzt im Bauausschuss des Stadtrates. An Reparaturen habe man zuletzt "nicht wenig bezahlt". Ilona Gogsch, sachkundige Bürgerin in dem Gremium und Anliegerin am Altmarkt, mahnte im Interesse der Anwohner eine schnelle Lösung an. Zudem sollte die Phase des abgesenkten Pollers für aktuelle Verkehrszählungen rund um die Uhr genutzt werden, regte sie an.

Bevor der Poller 2006 errichtet wurde, querten täglich 8000 Fahrzeuge die eigentlich verkehrsberuhigte Innenstadt, um den Weg über die Hauptstraßen abzukürzen. Für fünf Jahre blieb der Poller oben. Nur Anwohner und Berechtigte konnten die Anlage per gebührenpflichtiger Chipkarte absenken. 2012 beschloss der Stadtrat auf Drängen von Innenstadt-Händlern, den Poller tagsüber abgesenkt zu lassen. Die Altstadt-Durchfahrt wurde zugleich durch zusätzlich aufgestellte Pflanzkübel erschwert. Nach letzten Zählungen nutzten rund 2000 Fahrzeuge täglich die Durchfahrt.