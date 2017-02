Plauens närrischste und größte Party

Mit 30.000 Schaulustigen war der Faschingsumzug gestern Plauens größte Party des Jahres. Bilanz nach 23 Umzügen: Die Gäste tauen langsam auf.

Von Manuela Müller und Ellen Liebner (Fotos)

Plauen. Regel Nummer eins ist, sich ein Plätzchen suchen, an dem viele verkleidete Erwachsene stehen. Das ist die Erfahrung, die Andres Schilling gemacht hat: "An manchen Stellen ruft kaum jemand Helau", sagt Schilling. Er war Mexikaner, seine Frau venezianische Dame und die Kinder Polizist und Fee.

Zum Faschingsumzug wollen die Schillings nicht nur gucken, sondern feiern. Damit befinden sie sich in guter Gesellschaft. Seit etwa acht Jahren beobachten die Organisatoren einen Trend zum Kostümieren. Früher putzten die Eltern nur ihre Kinder an. Heute kommen Erwachsenen-Cliquen in Bienenkostümen und tanzen Polonaise. "Das inspiriert uns, noch besser zu werden", sagt Joachim Kriester, Präsident des Vereins Vogtländischer Carnevalisten VVC. Beim ersten Umzug waren zehn Wagen mitgefahren, zum 23. gestern schlängelten sich 70 Fahrzeuge durch die Stadt. 1500 Teilnehmer, darunter drei Vereine aus Oberfranken und vier aus Thüringen.

Am Straßenrand standen in den Nachmittagsstunden zwischen 25.000 und 30.000 Schaulustige, schätzen Polizei und Veranstalter. Damit dürfte der Faschingsumzug die größte Party des Jahres sein in Plauen. Bis zum Abend feierten die Narren auf dem Altmarkt und tranken sich in Stimmung.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben die Sicherheitskontrollen verschärft. Zum ersten Mal mussten sich alle Teilnehmer, die am Steuer eines Fahrzeuges saßen, einer Alkoholkontrolle unterziehen, so ein Beamter. Jeder habe 0,0 Promille gehabt. Kriester verwies auf eine "Pinkelrinne" am Rand des Altmarkts: "Dort können 14 Mann auf einmal. Hat der VVC selbst gebaut." Die Blechrinne stellten sie hinter den Dixi-Klos auf. Der Club will verhindern, dass Besucher ihre Notdurft in Ecken erledigen. Das gilt als Problem, das die Stadtverwaltung im Zusammenhang mit der Sause sieht.

Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) feierte diesmal selbst mit. Er stand als Cowboy auf dem VVC-Wagen. Zusammen mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Yvonne Magwas, die im blauen Superhelden-Kostüm Bonbons warf.