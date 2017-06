Plauens neue Spitzenprinzessin: Barbara Riss tanzt sich zum Sieg

Die Entscheidung war knapp. Doch nun steht fest: Plauens neunte Spitzen-Hoheit ist 26, kommt aus Treuen und kann mindestens zwei Dinge ganz wunderbar.

Von Elsa Middeke

erschienen am 19.06.2017



Plauen. Barbara Riss kann es kaum fassen. Schüchtern setzt ihr Lächeln ein, bis die 26-Jährige von Kopf bis Fuß strahlt. Mit Krone auf dem Kopf, Blumenstrauß und Urkunde im Arm sagt die frisch gekürte Spitzenprinzessin gestern kurz vor 18 Uhr auf der Plauener Altmarkt-Bühne: "Puh, jetzt bin ich erleichtert."

Riss setzte sich gegen drei Mitbewerberinnen durch und löst nun Rika Maetzig (21) ab, die vier Jahre lang das Amt innehatte. Bis Mai 2019 ist sie das neue Gesicht der Plauener Spitze und der Region. Die vier Bewerberinnen hatten es der Jury zuvor nicht leicht gemacht. Zuerst tanzten sie mit schwarzen Spitzenschirmen und Tupfenkleidern, dann zeigten sie im Interview mit Rika Maetzig sehr erfolgreich ihr Wissen über die Traditionsmarke Plauener Spitze. Mit eigenen Performances hatte jede Kandidatin danach die Chance zu überzeugen.

Natalie Schmidt (23) aus Auerbach führte einen Sketch vor, in dem sie ihren Job als Ernährungsberaterin mit ihrer Liebe zur Region vermischte. Dazu zeigte sie den Schiftzug "Vogtland" als Papier-Kunstwerk mit der besonderen Basteltechnik Quilling. Reiseverkehrskauffrau Susan Koczy (32) aus Oelsnitz setzte auf Musik aus dem Musical "Die Schöne und das Biest" und liefert mit der Prinzengarde und den Lausbuben des Oelsnitzer Carnevalclubs eine abwechselnd romantische und rasante Darbietung. Sichtlich bewegt hielt Maschinenbaustudentin Jamie Lee Eileen Arnold (21) aus Klingenthal eine Rede, in der sie die Liebe, den Glauben an sich selbst und ans Glück beschwor. Siegerin Barbara Riss, Mitarbeiterin im Landratsamt, schwebte mit Tanzpartner Florian Jakob zum Lied "Skyfall" von Adele über die Bühne. Zu dem Walzer trug sie ein selbst entworfenes und genähtes Kleid - natürlich mit Spitze.

"Es war eine knappe Entscheidung", verriet Andreas Reinhardt, Mitglied der neunköpfigen Jury, Mit-Organisator der Wahl und Geschäftsführer des Branchenverbandes Plauener Spitze.