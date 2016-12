Politur für Plauener Polizeirevier

Dem Bröckel-Bau an der Freiheitsstraße geht es an den Kragen. Im Doppelhaushalt des Landes ist Geld für eine Sanierung eingeplant. Ab wann gebaut wird, steht allerdings noch nicht fest.

Von ELSA MIDDEKE

Plauen. Umkleideräume, Sanitäranlagen, Fenster: Im Polizeirevier von Plauen ist einiges, was Ordnungshüter dort täglich nutzen, nicht mehr in Ordnung - oder schlicht veraltet. Das Quartier soll bald saniert werden. "Dabei geht es nicht um Schönheitsreparaturen, sondern um eine Generalsanierung des 117 Jahre alten Gebäudes", so der Leiter der Polizeidirektion Zwickau, Polizeipräsident Reiner Seidlitz. "Das enthält zum Beispiel Fenster und hört auch nicht bei den Sanitäreinrichtungen auf."

Die sächsische Staatsregierung plant, künftig mehr Geld für Sicherheit auszugeben. Unter anderem sollen in den nächsten vier Jahren rund 130 Millionen Euro in die Modernisierung von Polizeistandorten im Land investiert werden, erklärt der Landtagsabgeordnete Frank Heidan (CDU). Davon profitiere auch Plauen. Sein Landtagskollege Sören Voigt (CDU), Mitglied im zuständigen Innenausschuss des Landtages, weiß Näheres. Das Plauener Revier sei "in extrem schlechten Zustand", insbesondere sanitäre Anlagen und Umkleideräume hätten eine Überholung dringend nötig. Im Februar 2015 sei er dort gewesen und habe mit Revierleiter Werner Reuter gesprochen. "Es erfüllt nicht die Ansprüche an ein modernes Revier", so Voigt. Im Landesetat seien fürs kommende Jahr zunächst 100.000 Euro vorgesehen. Polizeipräsident Seidlitz: "Wir sind nach zehn Jahren endlich an dem Punkt, dass wir mit der konkreten Bauplanung 2017 beginnen können." Im übernächsten Jahr seien dann eine Million Euro fürs Polizeirevier in der Spitzenstadt geplant, so Voigt, damit die Sanierungspläne auch umgesetzt werden können: "Ich werde dafür kämpfen, dass Plauen eines der ersten Reviere ist, die angegangen werden", sagt er. Ein Zeitplan stehe allerdings nicht fest - im ersten Quartal 2017 sehe man klarer.

Auch ein Umzug des Reviers ist offenbar nicht ganz vom Tisch. Andrea Krieger, Sprecherin im Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, erklärt dazu auf Anfrage: "Favorisiert wird die Sanierung am derzeitigen Standort."