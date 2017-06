Polizei-Razzia im Plauener Zentrum

erschienen am 09.06.2017



Plauen. Bei einer groß angelegten Aktion haben Polizisten am Donnerstagabend am Plauener Tunnel mehrere Personen durchsucht. Nach Polizeiangaben wurden sowohl Deutsche als auch Ausländer kontrolliert. Etwa 20 Personen, die sich dort aufgehalten hatten, seien involviert gewesen, sagte Polizeisprecherin Anett Münster. Gefunden hätten Beamte kleine Mengen an Drogen. Die Razzia habe im Rahmen von Drogen- und Eigentumskriminalität stattgefunden. Der scheidende Polizeichef von Plauen, Werner Reuter, hatte vor Kurzem gesagt, die Polizei müsse in Plauen mehr Präsenz zeigen. In der Spitzenstadt gebe es eine "beachtliche Drogenszene". (em)