Polizei ermittelt wegen KÃ¶rperverletzung

Plauen. Auf dem Postplatz ist es am Mittwoch gegen 19.30 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten unterschiedlicher Nationalitäten ... weiterlesen

Plauen. Zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist es am Mittwochabend in der Plauener Innenstadt gekommen. Laut Polizei wurde ein 24-jähriger Iraker ... weiterlesen

Schlägerei in Plauener Innenstadt - Zeugen gesucht

Auerbach/Lengenfeld. Über 20 jugendliche Flüchtlinge, so genannte Umas (für "unbegleitete minderjährige Ausländer"), werden derzeit in Rodewisch von der Diakonie Auerbach ... weiterlesen

Umas zu Besuch im Freizeitpark in Plohn

26.09.2016

freiepresse.de

Plauen

Armin Weigel/dpa

Welche Straßenbau-Vorhaben Vorfahrt haben

Plauen. Auch im kommenden Jahr will das Rathaus mehrere Plauener Straßen in Ordnung bringen. Doch noch sind nicht alle Pläne in Sack und Tüten. weiterlesen