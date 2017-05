Polizei in Plauen ermittelt Bande mutmaßlicher Parfümdiebe

erschienen am 12.05.2017



Plauen (dpa/sn) - In Plauen ist offensichtlich eine Bande von Parfümdieben ermittelt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sollen vier Männer im Alter von 35, 36 und 45 Jahren im März 2015, November 2016 und Januar 2017 gemeinschaftlich aus einem Drogeriemarkt Parfüm und Kosmetikartikel gestohlen haben. Der Wert der Artikel wurde auf rund 1400 Euro geschätzt. Die Polizei war den Tatverdächtigen durch Videoaufnahmen auf die Spur gekommen. Über das weitere Vorgehen entscheide nun die Staatsanwaltschaft, teilte die Polizei mit.