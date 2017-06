Polizei überführt Seriendieb - Beute war 50.000 Euro wert

erschienen am 07.06.2017



Plauen. Ein mutmaßlicher Einbrecher, der Diebesgut im Wert von 50.000 erbeutet haben soll, ist der Polizei in Plauen kürzlich ins Netz gegangen. Der 46-Jährige steht im Verdacht seit März dieses Jahres 20 Einbrüche im Stadtgebiet begangen zu haben. Er soll in Häuser eingebrochen sein, während die Eigentümer auf Arbeit waren, und beispielsweise Bargeld, Schmuck und Computertechnik gestohlen haben. Dabei entstand Sachschaden von 9000 Euro.

Bilder einer Überwachungskamera sowie DNA-Spuren überführten 46-Jährigen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In seiner Wohnung in Plauen fanden die Beamten jede Menge Diebesgut. Am vergangenen Freitag wurde der Tatverdächtige dem Richter vorgeführt. Mittlerweile sitzt er in Untersuchungshaft. (fp)