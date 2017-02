Polizeieinsatz bei Integrationskurs in Plauen

erschienen am 15.02.2017



Plauen. Der Unterricht in einem Bildungszentrum in Plauen hat am Mittwoch für einen Schüler mit einer Festnahme geendet. Nach Polizeiangaben hatte der Kursteilnehmer permanent den Unterricht gestört. Daraufhin wurde der 24-jährige Syrer vom Unterricht ausgeschlossen. Da er das Gelände an der Morgenbergstraße trotz Hausverbots aber nicht verließ, wurde er von Polizeibeamten dazu aufgefordert. Dem habe der Mann auch Folge geleistet, so Polizeisprecher Oliver Wurdak.

Allerdings habe er dann ein Trinkgefäß zerworfen und sich dabei verletzt. Mit einer Scherbe bedrohte er Polizisten. Die Beamten überwältigten ihn. Er kam ins Krankenhaus. Nun erwarten den Mann mehrere Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung. (em/fp)