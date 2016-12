Polizeistreife schnappt Diebesbande in Plauen

erschienen am 09.12.2016



Plauen. Eine zivile Streife hat am Mittwochnachmittag vier Diebe in Plauen gefasst. Gegen die Männer wird nun wegen Bandendiebstahls sowie wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz ermittelt.

Den Angaben zufolge hatten die Beamten einen Renault an der Neundorfer Straße kontrolliert. Fahrzeug, Ladung sowie die Besatzung kamen den Polizisten höchst seltsam vor. Im Pkw fanden sich diverse Utensilien, die für Benzin- und Dieseldiebstähle geeignet sind sowie Werkzeuge, die zum Einbruch in Häuser dienen. Auch Kartons mit Bekleidung - teilweise noch mit Preisschildern, Parfüm, Kosmetikartikel und Handys waren im Wagen verstaut. Der Warenwert wird insgesamt auf 1500 Euro geschätzt. Die vier Männer konnten zudem für das Fahrzeug keine gültigen Unterlagen vorweisen.

Ein sichergestelltes Handy konnte bereits einer Raubstraftat in Dresden zugeordnet werden. Die Überprüfung der Personalien der vier Personen ergab, dass sowohl die beiden georgischen, als auch der griechische und französische Staatsbürger wegen diverser Eigentumsdelikte polizeilich bekannt sind. Außerdem haben drei der Männer gegen Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen verstoßen. (fp)