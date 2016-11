Problemzone Bahnhofstraße: Mit ihr soll's steil bergauf gehen

Für Plauens steilsten Boulevard hat es schon viele Wiederbelebungsversuche gegeben - zumindest auf dem Papier. Eine simple Idee soll die Problemzone bald aufwerten. Dafür bekommt die Stadt Gold.

Von Manuela Müller

erschienen am 18.11.2016



Plauen. Eine unendlich schräge Geschichte: Je höher man die Bahnhofstraße hinaufsteigt, desto öder wird sie. Der Anstieg auf der ehemaligen Plauener Flaniermeile ist ein Abstieg. Jetzt sollen Vater und Sohn das Attraktivitätsproblem lösen.

Plauen will die Comics von Erich Ohser, dem berühmtesten Sohn der Stadt, aus dem Museum herausholen. Die Bahnhofstraße soll zur Comic-Meile werden, sie soll Vater-und-Sohn-Geschichten erzählen. Es gibt die Vision von Ohser-Comics in allen Fenstern des Kinos, von einem Bauzaun voller Ohser-Bilder und drei Spielplätzen auf dem 500 Meter langen Straßenabschnitt. Dazu kommen kostenloses Internet, Handy-Ladestationen und jede Menge Bänke. Erklärtes Ziel der Stadt-Spitze: Vätern und Söhnen soll es Spaß machen, die Bahnhofstraße hinauf- und hinabzulaufen - und nicht nur ihnen.

"Wir werden das Projekt auf jeden Fall umsetzen", sagt Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP). Die ersten 30.000 Euro dafür hat er in der Tasche. Die Idee, Plauen zur Comic-Stadt zu machen, gewann vergangene Woche den sächsischen Innenstadt-Wettbewerb "Ab in die Mitte". Oberdorfer nahm den 30.000-Euro-Scheck von Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) entgegen.

Es gab schon viele Wiederbelebungsversuche für die ausgestorbene Flaniermeile. Doch mancher Plauener klopfte sich vor Lachen auf die Schenkel, als er von den Vorschlägen hörte. Einmal ging es darum, dass Pferdekutschen den steilen Boulevard auf Trab bringen. Eine Idee aus CDU-Kreisen. Pferdegespanne als Pendelverkehr - dazu kam es nicht. Ebenso als provinziell abgestempelt wurde der Vorschlag, statt Pferden eine Bimmelbahn einzusetzen. Im Rathaus tüftelte eine Strategiegruppe bereits an einem Betreiberkonzept und an der Linienführung. Das Ganze scheiterte am Geld. Es fand sich kein Privatinvestor, der bereit war, sich vor den Karren spannen zu lassen und Personal- und Betriebskosten auf eigenes Risiko zu übernehmen.

Schräge Idee Nummer drei war ein Personen-Förderband, eine Rolltreppe für draußen. Die Fußgänger könnten sich auf diesen Zauberteppich stellen und sich an den Punkt bringen lassen, zu dem sie möchten. Der Vorschlag kam vor zwei Jahren von dem pensionierten "Freie Presse"-Redakteur Georg Bachmann, der sein halbes Berufsleben lang die Bahnhofstraße täglich entlanggelaufen war. Im schneereichenWinter 2010/2011 gab's eine Rodel-Party auf der Straße. Der Boulevard wurde für einen Abend zur Piste.

Für den jüngsten Wiederbelebungsversuch hat sich die Stadtverwaltung mit den Händlern aus der Problemzone zusammengetan. Firmen, Hotels, Kino-Chef, Vereine, Kreative - alle ziehen jetzt mit. Wirtschaftsförderer Eckhard Sorger überschlägt die Kosten auf rund 250.000 Euro. Er rechnet sich gute Chancen auf Fördergeld aus.