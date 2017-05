Radfahrer nach Unfall verstorben

erschienen am 11.05.2017



Plauen. Ein 39-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag in Plauen tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau kam es gegen 17 Uhr auf der Friedensstraße/Einmündung Weststraße zu dem Unfall zwischen dem Radfahrer und einem VW. Wie es genau zu dem Unfall kam, konnte die Polizei am Donnerstagabend noch nicht sagen. Die Ermittlungen dauerten vor Ort noch an.

Die Friedensstraße war für den gesamten Verkehr und auch für die Fußgänger komplett gesperrt. Der Bereich musste großräumig umfahren werden. (gsi)