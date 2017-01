Rätsel um historischen Plauener Krug scheint gelöst

Mit den neuen Indizien eines Verlegers und einer Einwohnerin deuten fast alle Fingerzeige in eine Richtung. Die offene Frage, woher das Seidel denn nun stammt, hielt so einige Vogtländer in Atem.

Von Elsa Middeke

erschienen am 14.01.2017



Plauen. Kleiner als vermutet, elefantengrau und ein halber Liter Platz im Bauch: So sieht ein Exemplar des Steinkrugs mit der Aufschrift "K.V.Pl. 1927" aus, über den "Freie Presse" mehrmals berichtet hat. Dieses steht auf dem Schreibtisch des Plauener Verlegers Jean-Curt Röder. Der Experte für regionale Geschichte hat Antworten auf die Frage zur Herkunft des Humpens aus dem Jahr 1927, über den sich Vogtländer den Kopf zerbrochen haben. Der Reichenbacher Winfried Neef, der auch ein solches Bierseidel besitzt, hatte sich an die Zeitung gewandt, um zu erfahren, woher das Erbstück seines Großvaters wohl stammt.

Seinen Krug hat Röder nicht geerbt, sondern vor etwa 15 Jahren auf dem Flohmarkt gekauft. "Er gehörte zum Kaufmännischen Verein zu Plauen im Vogtland", sagt Röder (71), der den vogtländischen Heimatverlag Neupert leitet. Der Verein existierte von 1875 bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Als Beweis schlägt Röder ein Adressbuch aus dem Jahr 1922 auf. Genau wie im Wälzer von 1927, in dem die Plauener Stadtarchiv-Mitarbeiterin Doris Meijler nachgesehen hatte, ist dort der Verein eingetragen. Das ist nicht das einzige Indiz. Röder zückt eine Mappe mit Unterlagen aus den Jahren 1922 bis 1936. Darin finden sich mehrere Einladungen zu Sinfonie-Konzerten, die der Verein veranstaltete. Nirgends steht der Zusatz "e.V.".

Dessen Fehlen auf dem Krug hatte den Plauener Peter Winkler dazu veranlasst, als zweite These in den Ring zu werfen, der Krug stamme eigentlich von einem Keglerverein. Denn 1927 fand auch das 19. Sächsische Bundeskegeln in der Spitzenstadt statt. Dazu fand sich bisher jedoch im Stadtarchiv kein Indiz.

Auch der Plauener Peter Bretzke stützt die These vom Kaufmännischen Verein. Auf seinen Sammlerstücken, darunter ein Zinnbecher zum 25-jährigen Vereinsjubiläum von 1900, ist ebenfalls kein "e.V." hinzugefügt. Nicht zuletzt hat sich auch das Vogtlandmuseum für den Kaufmännischen Verein ausgesprochen: "Wir hatten so einen Krug in unserer Gaststätten-Ausstellung", sagte Mitarbeiterin Stefanie Gebler.

Was noch fehlt, ist ein Beleg, dass Neefs Opa Mitglied im Verein war. Definitiv dabei waren dagegen die Großväter einer Plauenerin. Nach den "Freie Presse"-Artikeln forschte sie im Stadtarchiv nach - und wurde im Mitgliederverzeichnis von 1932 doppelt fündig. Ein solches Seidel wie Neef habe sie auch besessen, so die Plauenerin weiter - derzeit sei das aber leider nicht auffindbar.

Einen handfesten Beweis gibt es also nach wie vor nicht - aber mit den Hinweisen von Röder und der Plauenerin deutet die große Mehrzahl der Indizien darauf hin, dass der Krug tatsächlich zum umtriebigen Kaufmännischen Verein gehört hat.