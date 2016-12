Rahmen um die Rathausfassade fällt durch

Die Glasfront des Rathauses bleibt so, wie sie ist. Der Stadtrat hat die geplante Einfassung abgelehnt. Doch es wurde sehr knapp.

Von Gunter Niehus

erschienen am 21.12.2016



Plauen. Alles Zureden von Baubürgermeister Levente Sárközy fruchtete nichts. "Denken Sie langfristig, verbauen Sie jetzt nicht diesen Weg", appellierte er gestern Abend an die Stadträte, kurz bevor über die Sanierung des Nord-West-Flügels des Plauener Rathauses abgestimmt wurde. Doch eine knappe Mehrheit der Bürgervertreter verweigerte sich. Der Bau eines Rahmens um die Glasfassade wurde mit 18 zu 17 Stimmen abgelehnt. Drei Stadträte enthielten sich.

Damit wird die Gebäude-Front zum Unteren Graben nach der Sanierung in etwa so aussehen, wie jetzt. Nur direkt am Eingangsbereich ändert sich die Gestaltung, da ein neuer Windfang und eine neue Außentreppe gebaut werden sollen. Diese Änderungen an der jetzigen Gestaltung standen ebenfalls zur Abstimmung - und gingen ohne Probleme durch. Nun werden die genauen Planungsunterlagen für die Sanierung beziehungsweise Umgestaltung des Nord-West-Flügels erarbeitet. Voraussichtlich im April landen diese dann erneut im Stadtrat. Werden sie von den Bürgervertretern abgesegnet, kann der Umbau im Jahr 2018 losgehen.

Architekt Detlef Mevius hatte den Rahmen vor allem damit begründet, dass mit ihm die Bildung von Schnee- und Eisschollen verhindert werden sollen, die sonst auf Passanten herabfallen könnten. Etliche Stadträte, darunter Dieter Blechschmidt (CDU) zogen dies jedoch in Zweifel. "Und nur aus ästhetischen Gründen sind mir die rund 470.000Euro zu viel", so Blechschmidt.

Die meisten Kritiker lehnten den Rahmen - genau wie Blechschmidt - nicht aus optischen, sondern aus finanziellen Gründen ab. Als man sich für die Sanierung und gegen einen Neubau entschieden habe, sei dies immerhin geschehen, um die Kosten nicht ausufern zu lassen. Dieses Argument fiel gestern Abend ein ums andere Mal. Man hatte dabei wohl die Preissteigerungen beim Landratsamt im Blick. Die jetzt beschlossene Planung soll die Baukosten unter der magischen Grenze von zehn Millionen Euro halten.