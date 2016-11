Rathaus-Fassade soll schräg bleiben - aber alles im Rahmen

Die Vorderseite des Rathauses könnte künftig ganz anders wirken. So sieht es zumindest ein erster Entwurf vor. Ob das tatsächlich so gebaut wird, steht aber noch nicht fest.

Von Gunter Niehus

erschienen am 09.11.2016



Plauen. Komme, was da wolle - aber die Fassade des Plauener Rathauses muss schräg bleiben. Da lassen die Denkmalschützer keine Luft ran. Dies sagte zumindest Detlef Mevius. Der Architekt vom Chemnitzer Planungsbüro Iproplan hat Montagabend im Stadtbau- und Umweltausschuss seine Pläne zur Sanierung des Nord-West-Flügels des Gebäudes vorgestellt. "Die Denkmalschützer sind uns in vielen Dingen erstaunlich weit entgegengekommen", sagte Mevius. Aber die Glasfront bei der Erneuerung gerade zu rücken - zu diesem Vorschlag habe es ein klares Nein gegeben.

Dabei hätte dies ein großes Problem gelöst. Jetzt ist die Fassade 14Grad nach hinten gekippt. Wird es im Winter knackig kalt, können laut Mevius auf der himmelwärts gerichteten Glasfront Matsch- und Eisschollen entstehen. Wenn diese antauen und ins Rutschen kommen, besteht für Passanten auf der Straße Gefahr. Bislang passiert das nicht, weil die Fassade schlicht zu schlecht gedämmt ist. "Momentan heizen wir die Umwelt", so der Architekt. Die Außenwand ist deshalb auch im strengsten Winter zu warm für Eisschollen. "Aber natürlich wird die Dämmung im Zuge der Sanierung verbessert", sagte Mevius. Und dann sieht die Sache anders aus.

Um die Matsch- und Eisgefahr zu verhindern, haben sich die Architekten von Iproplan ein ganz besonderes Detail ausgedacht: Um die schräge Fassade soll ein Rahmen aus Metall gebaut werden, der die Witterungseinflüsse abschwächt. Die obere Kante würde dadurch rund zwei Meter überstehen (siehe oberes Bild). Dies verhindert, dass Wärme abgestrahlt wird.

Diese Einfassung würde das Erscheinungsbild des Rathauses allerdings völlig verändern. Können sich die Stadträte dazu durchringen? In der Sitzung des Stadtbau- und Umweltausschusses stieß der Rahmen zwar auf vorsichtige Skepsis - wurde aber nicht in Bausch und Bogen abgelehnt. Architekt Mevius kann sich vorstellen, darauf zu verzichten. Dann müsse man sich halt eine andere Lösung für das Schollenproblem einfallen lassen.

Die weiteren Details des Entwurfs stießen dagegen auf einhellige Zustimmung. So soll das Foyer heller und einladender werden. Der Saal und das Treppenhaus erhalten demnach halbrunde Wände. Die schräge Mauer vor dem Eingangsbereich wollen die Architekten durch sanft ansteigende Treppen ersetzen. Plauens Baubürgermeister Levente Sárközy lobte vor allem das geplante Leitsystem: "Für Besucher ist das Rathaus im Augenblick wirklich sehr unübersichtlich."

Wie das Rathaus künftig aussehen soll - vor allem ob mit oder ohne Rahmen -, werden die Mitglieder des Stadtbau- und Umweltausschusses am 5. Dezember diskutieren. Am 20. Dezember soll dann der Stadtrat über das Konzept beschließen. Danach gehen die Planer an der Feinschliff. Den offiziellen Baubeschluss könnte der Stadtrat dann im März fassen. Erst in den Jahren 2018 und 2019 werden am Rathaus tatsächlich die Arbeiter anrücken.