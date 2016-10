Riesenärger um Hobbymarkt-Absage

Die Messe der vogtländischen Bastler und Künstler in der Vorweihnachtszeit war im Malzhaus viele Jahre eine feste Institution. Nun macht die Sparkasse als langjähriger Veranstalter einen Rückzieher.

Von Peter Albrecht und Falko Greim

erschienen am 20.10.2016



Plauen. Das Aus für den traditionellen Hobby- und Künstlermarkt wurde jetzt durch Zufall bekannt. Ingrid Fiebig, jahrelang treue Ausstellerin, wunderte sich, dass sie noch keine Anmelde-Aufforderung zur Teilnahme bekommen hatte. Auf Nachfrage erfuhr sie nun mit großem Erstaunen von einer Mitarbeiterin der Sparkasse Vogtland, dass der Markt nicht mehr stattfindet. "Man arbeitet fleißig das ganze Jahr, um an diesem allseits sehr beliebten Markt teilzunehmen und dann gibt es keinerlei Information, dass er ausfällt", ärgert sich Fiebig.

Das Geldinstitut bedauert das Aus. "Seit 2014 konzentriert sich die Sparkasse Vogtland verstärkt auf ihre Kernaufgaben", hat Anja Stein auf Anfrage von "Freie Presse" in dieser Woche wissen lassen. "Leider konnte in diesem Jahr kein Partner gefunden werden, der die Organisation und Durchführung des Kreativmarktes übernimmt", informierte die Mitarbeiterin der Pressestelle weiter. Zudem gebe es im Vogtland eine große Konkurrenz ähnlicher Veranstaltungen, wie etwa die Kreativmärkte in der Festhalle Plauen, in der Kapelle Neuensalz oder im Weisbachschen Haus. Auch vor diesem Hintergrund habe man eine Fortführung des Hobby- und Künstlermarktes der Sparkasse Vogtland hinterfragt.

Bereits 2015 hatte die Sparkasse Vogtland eine Agentur mit der Organisation des Hobby- und Künstlermarktes beauftragt und die Organisation damit erstmals nicht selbst übernommen. Dennoch ist die 17. Veranstaltung dieser Art als Erfolg gewertet worden. Rund 5000 Menschen hatten im Vorjahr die 90 Stände im Malzhaus besucht. Den 18. Hobby- und Künstlermarkt wird es nun dennoch nicht mehr geben.

"Wir bedanken uns bei den vielen Kreativen für die langjährige gute Zusammenarbeit und bedauern, dass eine Fortführung in diesem Jahr nicht möglich ist", hat sich Stein nun durch öffentlichen Druck an die Anbieter der Vorjahre gewandt. Falls sich im kommenden Jahr ein Ausrichter für den Hobby- und Künstlermarkt finde, werde man den "gerne wieder unterstützen".

Anders verhält es sich beim Adventsmarkt im Weisbachschen Haus. Wie der Verein der Freunde Plauens bereits informiert hat, wird der in diesem Jahr wieder stattfinden. Dort versammeln sich jährlich zwischen 60 und 70 Handwerker, Kunsthandwerker und andere. Kunstwerke aus Holz, selbst gemachte Seifen, Keramik, Gewürze, Marmeladen und vieles mehr sind dort in den Vorjahren immer zu haben gewesen. Ingrid Fiebig tröstet das wenig. "Plauen verliert einen absoluten Höhepunkt, bei dem handwerklich und künstlerisch begabte, kreative Menschen ihre geschaffenen Kunstwerke ausstellen konnten", meint die Hobby-Häklerin.