Rollstuhlfahrer landet in WeiÃŸer Elster

Rollstuhlfahrer landet in Weißer Elster

erschienen am 30.08.2016



Plauen. Glück im Unglück hatte ein 71-jähriger Rollstuhlfahrer, der am Montagnachmittag mit einem Elektrorollstuhl auf dem Radweg an der Fabrikstraße unterwegs war. Er kam laut Polizeiangaben vom Weg ab, rollte eine dreieinhalb Meter hohe Böschung hinunter und fiel in die Weiße Elster. Der Mann wurde aus dem Wasser gezogen und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Er blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von 200 Euro. (fp)